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Мир

Премьера Сербии отправили в отставку после массовых протестов

Премьера Сербии отправили в отставку, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 20:13 Фото: wikimedia
Депутаты сербского Парламента проголосовали за отставку премьер-министра страны Милоша Вучевича, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Радио и телевидение Сербии", местный Парламент в соответствии со статьей 132 Конституции принял отставку премьер-министра, а это значит, что полномочия правительства Милоша Вучевича официально завершились. Срок для формирования нового правительства начнется с 20 марта.

"Теперь новое правительство в Сербии необходимо сформировать до 18 апреля. Иначе глава государства должен будет распустить Парламент и назначить внеочередные выборы, которые должны состояться в срок от 45 до 60 дней от этой даты", – уточняется в сообщении.

До 2022 года Вучевич занимал пост мэра Нови-Сада. Именно в период его градоначальства происходила реконструкция главного вокзала города, где произошло обрушение бетонного козырька. Это происшествие стало поводом для массовых антиправительственных протестов. 2 ноября в стране объявили днем траура.

Ранее сообщалось, что премьер Сербии подал в отставку на фоне массовых протестов.

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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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