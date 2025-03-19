Премьера Сербии отправили в отставку после массовых протестов

Депутаты сербского Парламента проголосовали за отставку премьер-министра страны Милоша Вучевича, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Радио и телевидение Сербии", местный Парламент в соответствии со статьей 132 Конституции принял отставку премьер-министра, а это значит, что полномочия правительства Милоша Вучевича официально завершились. Срок для формирования нового правительства начнется с 20 марта.

"Теперь новое правительство в Сербии необходимо сформировать до 18 апреля. Иначе глава государства должен будет распустить Парламент и назначить внеочередные выборы, которые должны состояться в срок от 45 до 60 дней от этой даты", – уточняется в сообщении.

До 2022 года Вучевич занимал пост мэра Нови-Сада. Именно в период его градоначальства происходила реконструкция главного вокзала города, где произошло обрушение бетонного козырька. Это происшествие стало поводом для массовых антиправительственных протестов. 2 ноября в стране объявили днем траура.

Ранее сообщалось, что премьер Сербии подал в отставку на фоне массовых протестов.