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Мир

В Турции запросили до 15 лет тюрьмы для боевиков, связанных с терактом в "Крокусе"

теракт в Крокусе, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 18:37 Фото: wikimedia.org
Генеральная прокуратура Стамбула требует от 7,5 до 15 лет заключения для иностранцев, связанных с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Аnadolu, пятерых иностранцев подозревают в поддержании контакта с исполнителями теракта. Речь идет о Хофизджоне Усмонове, Мутеулло Усоеве, Рахматулло Саликове, Мухаммадрахиме Файзове и Хамзе Мухаммеде.

"В обвинительном заключении указывается, что обвиняемые действовали сообща во время пребывания в Турции", – рассказали в издании со ссылкой на Генпрокуратуру.

22 марта 2024 года в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

25 марта сообщалось, что число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 139 человек. В этот же день стало известно, что был санкционирован арест четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Они признали свою вину. Позже стало известно, что арестованы еще трое подозреваемых: отец и двое сыновей.

26 марта было предъявлено обвинение восьмому подозреваемому, которого арестовали до 22 мая.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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