Мир

Прокурор запросил пожизненные сроки для фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Крокус сити холле до теракта, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 21:58 Фото: wikimedia
В Москве 16 февраля 2026 года прокурор запросил пожизненное лишение свободы для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", передает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, на скамье подсудимых находятся 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме. Остальным обвиняемым предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

"Всем запросили пожизненное, кроме двух братьев и отца Исломовых, а также Алишера Касимова", – рассказал собеседник агентства.

Судебное разбирательство продолжается, окончательное решение будет вынесено после завершения прений сторон и изучения всех материалов дела.

Трагедия случилась 22 марта 2024 года, когда в партер концертного зала ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. В результате нападения погибли 145 человек.

К июню 2024 года потерпевшими по делу признали более 1,7 тыс. человек.

В январе 2025 года Генеральная прокуратура Стамбула потребовала от 7,5 до 15 лет заключения для иностранцев, связанных с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Канат Болысбек
