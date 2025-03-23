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Мир

Член политбюро ХАМАС погиб в результате удара Израиля в Газе

флаги, военные конфликты, , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 11:58 Фото: freepik
Член политбюро палестинского движения ХАМАС Салах Аль-Бардавиль и его супруга погибли в субботу, 22 марта 2025 года в результате израильского удара в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Салах Аль-Бардавиль и его супруга погибли в субботу, 22 марта 2025 года в результате израильского удара в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

По информации палестинского телеканала Al-Aqsa, израильская ракета попала в их палатку во время молитвы.

Фото: Х/dw_russian

Бардавиль был высокопоставленным чиновником и достаточно известной фигурой. Израильские официальные лица пока не комментировали это сообщение.

Израильские военные возобновили удары по сектору Газа в ночь на вторник, 18 марта 2025 года, обвинив ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня, которое было заключено 19 января 2025 года при посредничестве Катара, Египта и США. ХАМАС отвергает эти обвинения.

Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта 2025 года, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.

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Андрей Дюсупов
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