Член политбюро ХАМАС погиб в результате удара Израиля в Газе
Член политбюро палестинского движения ХАМАС Салах Аль-Бардавиль и его супруга погибли в субботу, 22 марта 2025 года в результате израильского удара в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.
По информации палестинского телеканала Al-Aqsa, израильская ракета попала в их палатку во время молитвы.
Фото: Х/dw_russian
Бардавиль был высокопоставленным чиновником и достаточно известной фигурой. Израильские официальные лица пока не комментировали это сообщение.
Израильские военные возобновили удары по сектору Газа в ночь на вторник, 18 марта 2025 года, обвинив ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня, которое было заключено 19 января 2025 года при посредничестве Катара, Египта и США. ХАМАС отвергает эти обвинения.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта 2025 года, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.