Суд Южной Кореи отклонил импичмент премьера

Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су, тем самым он восстановлен на должность исполняющего обязанности президента страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Рёнхап, мнения восьми действующих судей разделились: пять проголосовали за отмену импичмента, один воздержался, двое проголосовали за импичмент.

В Парламенте Южной Кореи утверждали, что Хан Док Су должен быть отстранен от должности, так как он либо напрямую участвовал в заговоре с президентом Юн Сок Ёлем по поводу объявления чрезвычайного военного положения 3 декабря 2024 года, либо "молчаливо одобрил или содействовал этому". Однако суд эти обвинения отклонил и признал недостаточной причиной для импичмента.

В суде отметили, что нельзя однозначно утверждать, что это является случаем предательства доверия народа, и поэтому нет оснований считать это оправданием для отстранения от должности.

"Я благодарю Конституционный суд за мудрое решение. Я начну с решения неотложных вопросов", – сказал Хан Док Су после восстановления на должность.

27 декабря 2024 года Парламент Республики Корея объявил импичмент исполняющему обязанности президента страны премьер-министру Хан Док Су. Согласно Конституции, для импичмента президента необходимо 200 из 300 голосов депутатов, а для импичмента остальных чиновников высокого ранга, включая премьера, достаточно простого большинства (151 голос).