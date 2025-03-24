#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
502.83
545.37
5.95
Мир

Суд Южной Кореи отклонил импичмент премьера

Суд Южной Кореи отклонил импичмент премьера, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 12:19 Фото: Фото: wikimedia
Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су, тем самым он восстановлен на должность исполняющего обязанности президента страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Рёнхап, мнения восьми действующих судей разделились: пять проголосовали за отмену импичмента, один воздержался, двое проголосовали за импичмент.

В Парламенте Южной Кореи утверждали, что Хан Док Су должен быть отстранен от должности, так как он либо напрямую участвовал в заговоре с президентом Юн Сок Ёлем по поводу объявления чрезвычайного военного положения 3 декабря 2024 года, либо "молчаливо одобрил или содействовал этому". Однако суд эти обвинения отклонил и признал недостаточной причиной для импичмента.

В суде отметили, что нельзя однозначно утверждать, что это является случаем предательства доверия народа, и поэтому нет оснований считать это оправданием для отстранения от должности.

"Я благодарю Конституционный суд за мудрое решение. Я начну с решения неотложных вопросов", – сказал Хан Док Су после восстановления на должность.

27 декабря 2024 года Парламент Республики Корея объявил импичмент исполняющему обязанности президента страны премьер-министру Хан Док Су. Согласно Конституции, для импичмента президента необходимо 200 из 300 голосов депутатов, а для импичмента остальных чиновников высокого ранга, включая премьера, достаточно простого большинства (151 голос). 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
Читайте также
Арестованного мэра Стамбула выдвинули кандидатом в президенты
Мир
11:46, Сегодня
Арестованного мэра Стамбула выдвинули кандидатом в президенты
Израиль готовит масштабную наземную операцию в Газе
Мир
10:54, Сегодня
Израиль готовит масштабную наземную операцию в Газе
Snickers выпустил шоколадные яйца к Пасхе
Мир
08:44, Сегодня
Snickers выпустил шоколадные яйца к Пасхе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: