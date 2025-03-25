Принцесса Йоркская показала, как отметила свое 35-летие
Фото: Instagram/princesseugenie
Принцесса Йоркская Евгения, внучка Елизаветы II, в день своего 35-летия опубликовала фотографию с сыновьями, сообщает Zakon.kz.
Как отмечает People, принцесса отметила праздник 23 марта с сыновьями – четырехлетним Августом и двухлетним Эрнестом.
"Лучшие друзья в день рождения", – написала она.
Принцесса Евгения – одна из немногих членов британской королевской семьи, которая сегодня активно присутствует в социальных сетях. Она использует свою платформу для освещения событий личной, профессиональной и благотворительной жизни.
Ранее сообщалось, что сияющие принц и принцесса Уэльские вместе предстали на мероприятии в Вестминстерском аббатстве.
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