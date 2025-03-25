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Мир

Принцесса Йоркская показала, как отметила свое 35-летие

принцесса Евгения отметила 35-летие с детьми, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 19:32 Фото: Instagram/princesseugenie
Принцесса Йоркская Евгения, внучка Елизаветы II, в день своего 35-летия опубликовала фотографию с сыновьями, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает People, принцесса отметила праздник 23 марта с сыновьями – четырехлетним Августом и двухлетним Эрнестом.

"Лучшие друзья в день рождения", – написала она.

Принцесса Евгения – одна из немногих членов британской королевской семьи, которая сегодня активно присутствует в социальных сетях. Она использует свою платформу для освещения событий личной, профессиональной и благотворительной жизни.

Ранее сообщалось, что сияющие принц и принцесса Уэльские вместе предстали на мероприятии в Вестминстерском аббатстве.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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