Несколько десятков митингующих арестованы в Стамбуле

В связи с протестами в Стамбуле местные суды постановили арестовать 55 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Halk TV, среди арестованных числятся репортер AFP Ясин Акгюль, фотокорреспондент Now News Али Онур Тосун, фотокорреспондент мэрии Стамбула Куртулуш Ары и другие журналисты.





"В ходе обысков в домах были задержаны 206 человек, участвовавших в протестах, а прокуратура потребовала их ареста. 55 человек, допросы которых были завершены, были арестованы мировыми уголовными судами, в которые они были направлены", – говорится в материале.

23 марта 2025 года уголовный суд Стамбула арестовал мэра Экрема Имамоглу. Ему предъявляют обвинения в коррупции и пособничестве терроризму.

Ранее задержание мэра привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на центральных улицах города.

25 марта почти 15 млн граждан Турции выдвинули арестованного мэра Стамбула кандидатом в президенты республики.

