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Мир

Медаль к 80-летию Победы передали Ким Чен Ыну

Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью , фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 06:15 Фото: Facebook/RusEmbDPRK
27 марта во дворце съездов "Мансудэ" лидеру КНДР Ким Чен Ыну передали юбилейную медаль от президента России Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

О передаче юбилейной медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." стало известно из соцсетей российского посольства в Пхеньяне.

Фото: Facebook/RusEmbDPRK

"Ким Чен Ын удостоен медали за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан", – сказано в сообщении.

Медаль передал посол России в КНДР Александр Мацегора зампреду президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Кан Юн Соку. Тот от лица Ким Чен Ына выразил признательность за награждение.

Фото: Facebook/RusEmbDPRK

17 марта спикер Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко привезла в Баку орден Дружбы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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