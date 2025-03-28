Медаль к 80-летию Победы передали Ким Чен Ыну
Фото: Facebook/RusEmbDPRK
27 марта во Дворце съездов "Мансудэ" лидеру КНДР Ким Чен Ыну передали юбилейную медаль от президента России Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.
О передаче юбилейной медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." стало известно из соцсетей российского посольства в Пхеньяне.
Фото: Facebook/RusEmbDPRK
"Ким Чен Ын удостоен медали за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан", – сказано в сообщении.
Медаль передал посол России в КНДР Александр Мацегора зампреду президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Кан Юн Соку. Тот от лица Ким Чен Ына выразил признательность за награждение.
Фото: Facebook/RusEmbDPRK
17 марта спикер Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко привезла в Баку орден Дружбы.
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