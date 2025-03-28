Медаль к 80-летию Победы передали Ким Чен Ыну

27 марта во Дворце съездов "Мансудэ" лидеру КНДР Ким Чен Ыну передали юбилейную медаль от президента России Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

О передаче юбилейной медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." стало известно из соцсетей российского посольства в Пхеньяне.

Фото: Facebook/RusEmbDPRK

"Ким Чен Ын удостоен медали за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан", – сказано в сообщении.

Медаль передал посол России в КНДР Александр Мацегора зампреду президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Кан Юн Соку. Тот от лица Ким Чен Ына выразил признательность за награждение.

Фото: Facebook/RusEmbDPRK

17 марта спикер Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко привезла в Баку орден Дружбы.