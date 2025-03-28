Трамп пообещал помочь Мьянме после жуткого землетрясения
Фото: flickr/Gage Skidmore
28 марта президент США Дональд Трамп пообещал журналистам, что Соединенные Штаты окажут помощь Мьянме после того, как страна пострадала от мощного землетрясения, сообщает Zakon.kz.
По информации NDTV, Дональд Трамп так и заявил журналистам: "Мы поможем". Это произошло после того, как он увидел кадры разрушенных зданий, рухнувших мостов и потрескавшихся дорог в государстве Юго-Восточной Азии, граничащим с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом и Таиландом.
Мощное землетрясение также потрясло Таиланд, в результате чего многие люди погибли и оказались в ловушке под обрушившимися зданиями.В настоящий момент число жертв землетрясения в Мьянме возросло
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