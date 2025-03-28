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Мир

Трамп пообещал помочь Мьянме после жуткого землетрясения

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 03:38 Фото: flickr/Gage Skidmore
28 марта президент США Дональд Трамп пообещал журналистам, что Соединенные Штаты окажут помощь Мьянме после того, как страна пострадала от мощного землетрясения, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, Дональд Трамп так и заявил журналистам: "Мы поможем". Это произошло после того, как он увидел кадры разрушенных зданий, рухнувших мостов и потрескавшихся дорог в государстве Юго-Восточной Азии, граничащим с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом и Таиландом.

Мощное землетрясение также потрясло Таиланд, в результате чего многие люди погибли и оказались в ловушке под обрушившимися зданиями.

В настоящий момент число жертв землетрясения в Мьянме возросло
до 144, более 700 пострадали. Толчки ощущались в Китае, Вьетнаме, но самые сильные разрушения зафиксированы именно в Мьянме и Таиланде. О том, как жители Бангкока пережили стихию, Zakon.kz рассказала казахстанка.

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Аксинья Титова
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