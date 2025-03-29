22-летнего фаната сериала "Во все тяжкие" арестовали при облаве на нарколабораторию

28 марта итальянская полиция ликвидировала одну из крупнейших в стране подпольных лабораторий по производству метамфетамина, арестовав студента университета, поклонника культового телесериала "Во все тяжкие", сообщает Zakon.kz.

В сериале рассказывается о судьбе школьного учителя химии, который использует свои знания для изготовления и продажи метамфетамина, также известного как кристаллический метамфетамин.

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По информации NDTV, 22-летний житель северного города Новара был обвинен в незаконном производстве наркотиков, говорится в заявлении полиции. В Италии это преступление карается лишением свободы на срок от шести до 20 лет.

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в одном из домов 21 марта, обнаружили на первом этаже большой стол с "комплексным дистилляционным цехом", освещенным тусклым красным светом, где находились колбы, стеклянные трубки и термостойкие ампулы.

На чердаке они обнаружили место, где смешивались и готовились наркотические вещества, а также "галлюциногенные марки" – небольшие кусочки бумаги, пропитанные наркотиками, такими как ЛСД.

Ранее американку арестовали за издевательства над ребенком.