Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Мьянмы

29 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с глубоким сожалением воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате разрушительного землетрясения в Мьянме, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Мин Аун Хлайну и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

К данному часу число жертв при землетрясении в Мьянме достигло 694, 1670 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что в Мьянме опасаются за сохранность буддистских храмов после землетрясений.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал журналистам, что Соединенные Штаты окажут помощь Мьянме после того, как страна пострадала от мощного землетрясения. В настоящий момент число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 144, более 700 пострадали.

Толчки ощущались в Китае, Вьетнаме, но самые сильные разрушения зафиксированы именно в Мьянме и Таиланде. О том, как жители Бангкока пережили стихию, Zakon.kz рассказала казахстанка.