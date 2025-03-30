Хотел отравить одноклассников: россиянин много лет готовил план мести за школьные обиды

В России спецслужбы задержали жителя Омской области. Мужчина несколько лет вынашивал план мести бывшим одноклассникам за школьные обиды, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, 30-летний россиянин готовился отравить и взорвать пять человек.

Правоохранители считают, что мужчина на почве личных неприязненных отношений с бывшими одноклассниками, учителем и коллегами по работе решил убить пять человек. Он планировал отравить или взорвать их.

"Для этого с помощью специальной литературы он самостоятельно изготовил яд и взрывчатое вещество. Довести преступный умысел до конца ему не дали задержавшие его сотрудники УФСБ", – рассказали в Следственном комитете региона.

Предполагаемыми жертвами мужчины были бывший учитель, два одноклассника и двое коллег, которые критиковали и подшучивали над ним.

В январе 2025 года в Казахстане утвердили правила рассмотрения заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка. Все подобные обращения теперь будет рассматривать экспертная группа в течение трех рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган.