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Мир

Условный срок и штраф в более чем 10,5 миллиона тенге запросила прокуратура для Депардье

актер, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 01:50 Фото: flickr
27 марта завершился четвертый и последний день слушаний в рамках судебного процесса по делу о домогательстве. Известного французского актера Жерара Депардье обвиняют в домогательстве к двум коллегам по съемочной площадке, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала BFMTV, прокуратура запросила 18 месяцев условного тюремного срока и штраф в размере 20 тыс. евро (более 10,7 млн тенге).

"Прокурор также потребовал обязательство пройти психологическое лечение и включение актера в реестр сексуальных преступников", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Париже пройдет суд над Жераром Депардье по делу о домогательствах. Помощница режиссера на суде рассказала о том, что во время съемок фильма "Зеленые облака" Жерар Депардье трижды совершал над ней сексуализированное насилие.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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