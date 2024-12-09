Билл Гейтс назвал 5 лучших книг 2024 года

Американский предприниматель и общественный деятель, один из создателей Microsoft, Билл Гейтс в своем блоге поделился пятью любимыми книгами 2024 года. Все они, кроме одной, посвящены осмыслению окружающего мира. Это работы о прошлом, настоящем и будущем, сообщает Zakon.kz.

Бизнесмен пояснил, что две книги из его списка посвящены будущему и тому, как рост искусственного интеллекта и огромный технологический прогресс меняют то, как мы живем, учимся и любим.

"Одна книга обращается за ответами к прошлому – уроки о том, как лидеры преодолевали трудные времена, которые она предлагает, одновременно успокаивают и восхищают. А четвертая книга в моем списке посвящена настоящему. Она поможет вам оценить удивительный, невидимый хребет общества, который окружает нас каждый день". Предприниматель Билл Гейтс

Пятая книга, "Федерер" Дорис Хенкель, станет отличным подарком любителю тенниса, пишет Гейтс. Полный список литературы представлен ниже.

"Неоконченная история любви" (An Unfinished Love Story), Дорис Кернс Гудвин. Автобиография выдающейся писательницы, где она рассказывает о жизни со своим покойным мужем, работавшим советником президентов Кеннеди и Джонсона. Книга охватывает как их любовную историю, так и важные события, такие как убийство Кеннеди и Вьетнамская война. "Тревожное поколение" (The Anxious Generation), Джонатан Хайдт. Автор исследует, как переход от детства с преобладанием активных игр к жизни, сосредоточенной на телефонах, влияет на развитие и эмоции современных детей. Книга не только описывает проблему, но и предлагает практические решения. "Инженерия в чистом виде" (Engineering in Plain Sight), Грэди Хиллхаус. Автор объясняет, как работают загадочные структуры вроде кабельных ящиков и вышек сотовой связи, которые мы видим каждый день. Эта книга для тех, кто хочет удовлетворить свое любопытство и узнать больше о технологиях вокруг нас. "Грядущая волна" (The Coming Wave), Мустафа Сулейман. Книга о том, как искусственный интеллект и другие научные достижения, такие как генная инженерия, трансформируют общество. Автор акцентирует внимание на рисках и возможностях, чтобы безопасно использовать эти технологии. "Федерер" (Federer), Дорис Хенкель. Шикарный альбом о жизни и карьере Роджера Федерера, который оценят его поклонники. В книге множество редких фотографий и деталей о ранних годах теннисной легенды.

Американский предприниматель не впервые делится книжными подборками. В мае этого года Билл Гейтс составил книжные рекомендации на лето.