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Мир

В Чехии решили привлечь новобранцев в армию пособием в 21 миллион тенге

в Чехии решили привлечь новобранцев в армию пособием в 21 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 20:17 Фото: pixabay
Новобранцам в армии Чехии обещают платить единовременное пособие в размере около 43 тыс. долларов (более 21 млн тенге). Такие поправки в закон о профессиональной воинской службе подписал президент страны Петр Павел, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Idnes, власти надеются, что эти меры увеличат число желающих вступить в армию страны, а также удержат в ее рядах нынешний личный состав.

"Поправка, подписанная президентом в понедельник, позволит увеличить размер единовременного рекрутского пособия для профессиональных военнослужащих до 1 млн крон (более 21 млн тенге), а также предоставит им другие льготы за службу в армии", – говорится в публикации.

Как уточняется, рекрутское пособие будет выплачиваться единовременно, но не раньше окончания трехмесячного испытательного срока. До этого размер пособия был в четыре раза меньше и составлял около 10,8 тыс. долларов (более 5,4 млн тенге).

Также отмечается, что среди прочих льгот, которые утвердил президент, есть пособие на жилье и надбавка за службу за рубежом. В связи с этими тратами расходы для бюджета Чехии составят примерно 16 млн долларов в год.

Ранее сообщалось, сколько казахстанских военнослужащих уволили из армии за азартные игры.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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