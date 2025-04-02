Умер актер Алоис Швеглик, сыгравший в "Трех мушкетерах"
Фото: wikipedia/Алоис Швеглик
В возрасте 85 лет умер чехословацкий и чешский актер Алоис Швеглик, сообщает Zakon.kz.
Об этом телеканалу TA3 заявил пресс-секретарь Национального театра Томаш Станек.
"Алоис Швеглик умер сегодня после полуночи у себя дома в окружении близких", – рассказал он.
Швеглик родился в 1939-м году и с 1988-го был членом труппы Национального театра драмы.
На его счету десятки кинокартин. Широкому зрителю он известен благодаря участию в фильмах:
- "Три мушкетера",
- "Человек за бортом",
- "Параграф 224",
- "Понтий Пилат",
- сериалы "Профессор",
- "Мария Терезия" и другие.
Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет скончался голливудский актер Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена и Джима Моррисона.
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