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Мир

"Золотые визы" для иностранцев введет Узбекистан

оформление визы, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 18:06 Фото: freepik
С 1 июня 2025 года в Узбекистане вводится "золотая виза" — упрощенная процедура получения пятилетнего вида на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает Zakon.kz.

Это положение закреплено указом президента Республики Узбекистан от 18 апреля, сообщили в Минюсте страны.

Чтобы получить документ, заявителю необходимо внести взнос в размере 200 тысяч долларов США. Дополнительно по 100 тысяч долларов оплачивается за каждого члена семьи — это может быть супруг или супруга, дети или родители. При этом приобретать недвижимость в Узбекистане не требуется, достаточно только внести инвестиционный платеж.

Пятилетний вид на жительство в стране дает иностранцам право на постоянное проживание, доступ к банковским и другим сервисам, оформление документов, аренду или покупку жилья, а также ведение бизнеса.

Власти Узбекистана рассчитывают, что программа привлечет в страну состоятельных инвесторов, а также усилит приток капитала и знаний в экономику. Аналогичные "золотые визы" уже действуют в ряде стран — таких как Португалия, Испания, ОАЭ, Канада, США и другие. Они позволяют иностранцам получить ВНЖ или гражданство в обмен на инвестиции в экономику, недвижимость или национальные проекты.

Казахстан "золотую визу" не выдает. В сентябре 2022 года была предложена концепция "инвестиционной визы" с правом на 10-летний вид на жительство за крупную инвестицию в экономику РК.

Ранее президент США Дональд Трамп презентовал "золотую карту", которую могут приобрести состоятельные иностранные инвесторы для получения американского гражданства. Стоить она будет 5 млн долларов.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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