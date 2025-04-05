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Мир

Китай может перенаправить часть поставок на рынок Турции из-за пошлин США

флаг Турции, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 15:01 Фото: freepik
Китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на рынок Турции после введения рекордных пошлин со стороны США, сообщает Zakon.kz.

По мнению экспертов, которых цитирует газета Türkiye, от этого могут пострадать турецкие производители.

"Рекордные таможенные тарифы, введенные Трампом против Китая, подтолкнули китайских производителей к поиску альтернативных рынков. По мнению экспертов, Турция может стать одним из новых адресатов такой ориентации. По мнению экспертов, страны-производители, такие как Китай, которые сталкиваются с риском потери американского рынка, могут направить свои избыточные запасы на третьи рынки, такие как Турция. В краткосрочной перспективе это может привести к падению цен в Турции, но при этом могут пострадать внутренние производители", – пишет издание.

Президент США Дональд Трамп в среду, 2 апреля 2025 года, подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство государств столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.

По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

В ответ на это торговые партнеры Штатов начали устанавливать собственные. Так, в пятницу, 4 апреля, Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из Соединенных Штатов.

На следующей неделе должны вступить в силу более высокие пошлины на товары 57 крупных торговых партнеров. В списке оказался и Казахстан. Введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США, прокомментировали в Минторговли РК.

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Андрей Дюсупов
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