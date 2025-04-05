Китай может перенаправить часть поставок на рынок Турции из-за пошлин США
По мнению экспертов, которых цитирует газета Türkiye, от этого могут пострадать турецкие производители.
"Рекордные таможенные тарифы, введенные Трампом против Китая, подтолкнули китайских производителей к поиску альтернативных рынков. По мнению экспертов, Турция может стать одним из новых адресатов такой ориентации. По мнению экспертов, страны-производители, такие как Китай, которые сталкиваются с риском потери американского рынка, могут направить свои избыточные запасы на третьи рынки, такие как Турция. В краткосрочной перспективе это может привести к падению цен в Турции, но при этом могут пострадать внутренние производители", – пишет издание.
Президент США Дональд Трамп в среду, 2 апреля 2025 года, подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство государств столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
В ответ на это торговые партнеры Штатов начали устанавливать собственные. Так, в пятницу, 4 апреля, Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из Соединенных Штатов.
На следующей неделе должны вступить в силу более высокие пошлины на товары 57 крупных торговых партнеров. В списке оказался и Казахстан. Введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США, прокомментировали в Минторговли РК.