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Мир

Сокрушительное землетрясение снова зафиксировали в мире

Разрушения, руины, вода, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 04:40 Фото: pixabay
5 апреля у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,9. Была объявлена угроза цунами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ABC News, по информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 180 км к юго-востоку от города Кимбе, где проживают более 18 тыс. человек.

Очаг землетрясения находился на глубине 15 километров. Информация о разрушениях не поступала.

Предупреждение об угрозе цунами выпустило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Сохранятся риск формирования волн высотой до 3 метров выше уровня прилива.

Ранее мы сообщали, что в Мьянме вновь выросло число погибших в результате землетрясения.

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Аксинья Титова
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