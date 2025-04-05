Сокрушительное землетрясение снова зафиксировали в мире

5 апреля у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,9. Была объявлена угроза цунами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ABC News, по информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 180 км к юго-востоку от города Кимбе, где проживают более 18 тыс. человек.

Очаг землетрясения находился на глубине 15 километров. Информация о разрушениях не поступала.

Предупреждение об угрозе цунами выпустило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Сохранятся риск формирования волн высотой до 3 метров выше уровня прилива.

Ранее мы сообщали, что в Мьянме вновь выросло число погибших в результате землетрясения.