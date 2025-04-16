#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
516.91
586.33
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
516.91
586.33
6.3
Мир

"Опасный тренд": женщина умерла после неудачного сеанса криотерапии

Процедуры красоты, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 07:59 Фото: pexels
По данным французских следователей, сеанс криотерапии в Париже обернулся смертельным исходом: одна женщина умерла, а еще одна была госпитализирована в критическом состоянии из-за утечки азота из холодильной камеры, сообщает Zakon.kz.

Криотерапия – процедура, которая заключается в воздействии на организм холодом. Она выполняется в рамках комплексной терапии различных заболеваний. В зависимости от ситуации выбираются наиболее оптимальные режимы и способы воздействия.

Как обещают поставщики услуг, криотерапия эффективно стимулирует обменные процессы, способствует омоложению и укреплению организма. Воздействие на него происходит с помощью азота – бесцветного газа без запаха.

Во время сеанса в барокамере человек подвергается воздействию температуры ниже -100 градусов по Цельсию в течение рекомендуемого времени не более трех минут.

По информации CBS News, трагедия произошла 14 апреля вечером в небольшом спортивном центре, расположенном в 11-м округе французской столицы. По предварительным данным, отравление произошло из-за утечки азота из криокамеры. Сотрудница спортзала, которой было около 20 лет, погибла.

30-летняя клиентка заведения была госпитализирована в критическом состоянии. Трое человек, которые оказывали им первую помощь, также получили лечение. Спортзал, где в момент трагедии находилось 150 человек, вскоре после этого был эвакуирован.

Криотерапия оказалась под пристальным вниманием в 2015 году после того, как в Соединенных Штатах женщина замерзла насмерть в спа-салоне Лас-Вегаса.

Ранее стало известно, что унитазы и раковины стали отваливаться в самолетах США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Трамп запретил сотрудникам минюста США публикации в соцсетях
Мир
08:32, Сегодня
Трамп запретил сотрудникам минюста США публикации в соцсетях
Китай остановил закупки самолетов Boeing в рамках торговой войны
Мир
05:59, Сегодня
Китай остановил закупки самолетов Boeing в рамках торговой войны
Американский фридайвер установила сразу два мировых рекорда под водой
Мир
02:59, 16 апреля 2025
Американский фридайвер установила сразу два мировых рекорда под водой
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: