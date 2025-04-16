"Опасный тренд": женщина умерла после неудачного сеанса криотерапии

По данным французских следователей, сеанс криотерапии в Париже обернулся смертельным исходом: одна женщина умерла, а еще одна была госпитализирована в критическом состоянии из-за утечки азота из холодильной камеры, сообщает Zakon.kz.

Криотерапия – процедура, которая заключается в воздействии на организм холодом. Она выполняется в рамках комплексной терапии различных заболеваний. В зависимости от ситуации выбираются наиболее оптимальные режимы и способы воздействия.

Как обещают поставщики услуг, криотерапия эффективно стимулирует обменные процессы, способствует омоложению и укреплению организма. Воздействие на него происходит с помощью азота – бесцветного газа без запаха.

Во время сеанса в барокамере человек подвергается воздействию температуры ниже -100 градусов по Цельсию в течение рекомендуемого времени не более трех минут.

По информации CBS News, трагедия произошла 14 апреля вечером в небольшом спортивном центре, расположенном в 11-м округе французской столицы. По предварительным данным, отравление произошло из-за утечки азота из криокамеры. Сотрудница спортзала, которой было около 20 лет, погибла.

30-летняя клиентка заведения была госпитализирована в критическом состоянии. Трое человек, которые оказывали им первую помощь, также получили лечение. Спортзал, где в момент трагедии находилось 150 человек, вскоре после этого был эвакуирован.

Криотерапия оказалась под пристальным вниманием в 2015 году после того, как в Соединенных Штатах женщина замерзла насмерть в спа-салоне Лас-Вегаса.

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