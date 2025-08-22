США и Европа подготовили варианты для переговоров по Украине

США и страны Европы заявили, что выработали военные варианты действий, призванные поддержать переговоры по преодолению российско-украинского конфликта, сообщает Zakon.kz.

Это передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Комитета начальников штабов Вооруженных сил США.

"Начальники генштабов США, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Финляндии, Украины, а также Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе провели встречу в Вашингтоне 19-20 августа. Начальники генштабов разработали варианты действий в военной сфере, чтобы поддержать переговоры и обеспечить прочный мир в Европе", – говорится в совместном письменном заявлении сторон.

Эти варианты будут представлены помощникам лидеров по национальной безопасности каждой задействованной страны для надлежащего рассмотрения в процессе предпринимаемых дипломатических усилий, а планирование и поддержание связи будут продолжаться по мере ведения переговоров по урегулированию ситуации в Украине.

В документе не уточняется, какие именно варианты действий имеются в виду.

Ранее мы сообщали о том, что президент Чехии готов направить миротворцев в Украину.