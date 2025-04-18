Дни культуры Казахстана проходят в Армении

В эти дни в Ереване проходят Дни культуры Казахстана в Армении, сообщает Zakon.kz.

Проведение совместных мероприятий стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым главами государств в ходе официального визита президента Токаева в Ереван, передает пресс-служба Министерства культуры и информации Казахстана. Программа мероприятий началась с показа казахстанских фильмов:

исторической киноленты режиссера Рустема Абдрашева "Казахское ханство. Золотой трон";

фильма Фархата Шарипова "Стоп, ночь".

Фото: пресс-служба Министерства культуры РК

19 апреля армянские зрители увидят еще две картины. Это "Время патриотов" режиссера Серикбола Утепбергенова и "Беркут" режиссера Данияра Ибрагимова.

В ходе мероприятий казахстанская делегация, возглавляемая Аидой Балаевой посетила:

Центр казахского языка, истории и культуры имени Абая при Ереванском государственном университете;

Национальную библиотеку Армении, где расположен уголок казахской литературы.

Гости ознакомилась с книжным фондом и передали в дар почти 100 книг казахстанских писателей. В числе книг также – "Свет и тень", написанная Касым-Жомартом Токаевым.

Фото: пресс-служба Министерства культуры РК

19 апреля армянские зрители увидят еще два фильма – "Время патриотов" режиссера Серикбола Утепбергенова и "Беркут" режиссера Данияра Ибрагимова, после чего мероприятия завершатся гала-концертом. В нем примут участие звезды казахстанской эстрады, представители интеллигенции, дипломаты, ученые, писатели и другие деятели искусства.

Днями ранее президент Токаев поздравил вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана.