Дни культуры Казахстана проходят в Армении
Проведение совместных мероприятий стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым главами государств в ходе официального визита президента Токаева в Ереван, передает пресс-служба Министерства культуры и информации Казахстана. Программа мероприятий началась с показа казахстанских фильмов:
- исторической киноленты режиссера Рустема Абдрашева "Казахское ханство. Золотой трон";
- фильма Фархата Шарипова "Стоп, ночь".
Фото: пресс-служба Министерства культуры РК
19 апреля армянские зрители увидят еще две картины. Это "Время патриотов" режиссера Серикбола Утепбергенова и "Беркут" режиссера Данияра Ибрагимова.
В ходе мероприятий казахстанская делегация, возглавляемая Аидой Балаевой посетила:
- Центр казахского языка, истории и культуры имени Абая при Ереванском государственном университете;
- Национальную библиотеку Армении, где расположен уголок казахской литературы.
Гости ознакомилась с книжным фондом и передали в дар почти 100 книг казахстанских писателей. В числе книг также – "Свет и тень", написанная Касым-Жомартом Токаевым.
Фото: пресс-служба Министерства культуры РК
19 апреля армянские зрители увидят еще два фильма – "Время патриотов" режиссера Серикбола Утепбергенова и "Беркут" режиссера Данияра Ибрагимова, после чего мероприятия завершатся гала-концертом. В нем примут участие звезды казахстанской эстрады, представители интеллигенции, дипломаты, ученые, писатели и другие деятели искусства.
Днями ранее президент Токаев поздравил вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана.