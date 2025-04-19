Иранская делегация прибыла в Рим на переговоры с США

В столице Италии сегодня, 19 апреля, пройдет второй раунд непрямых переговоров между США и Исламской Республикой по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы, сообщает Zakon.kz.

По информации иранского государственного телевидения, глава МИД Ирана Аббас Арагчи и сопровождающая его делегация уже прибыли в Рим.

Переговоры состоятся при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди. Отмечается, что встреча не приведет к окончательному урегулированию разногласий.

12 апреля в Маскате между представителями США и Ирана при оманском посредничестве прошли непрямые переговоры по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Исламской Республики. Иранскую делегацию возглавил Арагчи, американскую – спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

Переговоры в Омане стали первыми с 2022 года контактами между официальными лицами двух стран на высоком уровне. Они призваны урегулировать многолетние противоречия, связанные с иранской ядерной программой. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов прибегнуть к силовым методам, если Исламская Республика откажется от сделки.