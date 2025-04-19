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Мир

США и Иран договорились продолжить переговоры о ядерной программе

флаги США и Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 22:47 Фото: freepik
19 апреля 2025 года в Риме (Италия) завершился второй раунд переговоров между делегациями США и Ирана. Стороны согласовали еще одну встречу, сообщает Zakon.kz.

Посредником во втором раунде переговоров на высоком уровне выступил МИД Омана. Команду США возглавил специальный посланник Стив Уиткофф, иранскую делегацию – министр иностранных дел Аббас Арагчи.

Соединенные Штаты стремятся ослабить растущую напряженность из-за возможных военных действий и ядерных амбиций Ирана. Под угрозой находится возможный американский или израильский военный удар по ядерным объектам Ирана или создание иранцами ядерного оружия.

Переговоры прошли за закрытыми дверями, после их завершения США и Иран не выпустили никаких заявлений.

Комментарий дала сторона, выступившая посредником: Министерство иностранных дел Омана заявило, что Уиткофф и Арагчи согласились перейти к следующему этапу переговоров, "направленных на заключение справедливой, прочной и обязательной сделки". Сделка должна обеспечить Ирану свободу от ядерного оружия и отменит санкции против страны, а также позволит ей продолжать "развивать мирную ядерную энергетику", пишет NBC.

По данным ведомства, следующий раунд переговоров состоится в столице Омана Маскате "в ближайшие несколько дней". Отметим, что первый раунд переговоров состоялся именно там.

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, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 22:47
Иранская делегация прибыла в Рим на переговоры с США

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов прибегнуть к силовым методам, если Исламская Республика откажется от сделки.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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