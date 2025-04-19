США и Иран договорились продолжить переговоры о ядерной программе
Посредником во втором раунде переговоров на высоком уровне выступил МИД Омана. Команду США возглавил специальный посланник Стив Уиткофф, иранскую делегацию – министр иностранных дел Аббас Арагчи.
Соединенные Штаты стремятся ослабить растущую напряженность из-за возможных военных действий и ядерных амбиций Ирана. Под угрозой находится возможный американский или израильский военный удар по ядерным объектам Ирана или создание иранцами ядерного оружия.
Переговоры прошли за закрытыми дверями, после их завершения США и Иран не выпустили никаких заявлений.
Комментарий дала сторона, выступившая посредником: Министерство иностранных дел Омана заявило, что Уиткофф и Арагчи согласились перейти к следующему этапу переговоров, "направленных на заключение справедливой, прочной и обязательной сделки". Сделка должна обеспечить Ирану свободу от ядерного оружия и отменит санкции против страны, а также позволит ей продолжать "развивать мирную ядерную энергетику", пишет NBC.
По данным ведомства, следующий раунд переговоров состоится в столице Омана Маскате "в ближайшие несколько дней". Отметим, что первый раунд переговоров состоялся именно там.
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