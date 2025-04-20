Израильская армия признала ошибки в инциденте с расстрелом фельдшеров в Газе

Израильские военные признали "профессиональные ошибки" и нарушение приказов, которые привели к гибели 15 спасателей в секторе Газа, в числе которых были медики, сообщает Zakon.kz.

По итогам расследования уволен заместитель командующего бригадой "Голани" за предоставление неполного и неточного отчета о стрельбе.

Инцидент произошел 23 марта 2025 года в южной части Газы. Израильские войска открыли огонь по автомобилям, в которых находились фельдшеры Красного Полумесяца, сотрудники гражданской обороны и ООН. ООН заявила, что люди были убиты "один за другим". Тела нашли спустя несколько дней похороненными в братской могиле. Израиль сначала утверждал, что на машинах не было аварийных сигналов, но позже отказался от этой версии – видеозапись с места показала обратное.

В армии заявили, что стрельба стала результатом "оперативного недоразумения" в условиях плохой видимости. По их версии, шесть из 15 погибших были связаны с ХАМАС, но доказательства не приведены. Красный Полумесяц эти утверждения отверг.

Отчет указал и на нарушение приказа при обстреле автомобиля ООН. Несмотря на признание ошибок, уголовных дел против военных не завели. В отчете также опровергли информацию о казни или связывании жертв.

Патологоанатом из Газы подтвердил, что большинство погибших получили огнестрельные и осколочные ранения. Израильская армия заявила, что сожалеет о гибели гражданских и настаивает, что не пыталась скрыть инцидент.

Красный Полумесяц обещал опубликовать заявление по итогам расследования. Один из выживших фельдшеров все еще находится в израильском заключении.

Палестинские и международные правозащитные организации регулярно обвиняют Израиль в сокрытии преступлений армии. Международный уголовный суд предъявил обвинения премьеру Биньямину Нетаньяху и бывшему министру обороны Йоаву Галланту. Израиль считает эти обвинения необоснованными и политически мотивированными.

В начале апреля текущего года Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию исследовательского центра в Дамаске.