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Мир

Стало известно о десятках новых жертв в секторе Газа

новые жертвы в секторе Газа, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 00:18 Фото: pixabay
6 апреля в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 43 человека, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала Al Jazeera, наибольшее число жертв было зафиксировано в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа – там погибли не менее 19 человек. Кроме того, 11 человек, в том числе девять детей, погибли в результате артиллерийского обстрела района Эт-Туффах в городе Газа.

Также иностранные СМИ пишут со ссылкой на Минздрав сектора Газа, что за минувшие сутки в палестинском анклаве погибли 26 палестинцев, еще 113 человек получили ранения. По информации ведомства, общее число жертв с октября 2023 года увеличилось до 50 695.

Ранее сообщалось, что Катар и Египет проводят консультации с ХАМАС и Израилем для заключения нового соглашения о перемирии в секторе Газа, которое предусматривает освобождение пяти израильских заложников и прекращение огня на 50 дней.

Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта 2025 года, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.

Израильские военные возобновили удары по сектору Газа в ночь на вторник, 18 марта 2025 года, обвинив ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня, которое было заключено 19 января 2025 года при посредничестве Катара, Египта и США. ХАМАС отвергает эти обвинения.

20 марта ХАМАС согласился на новое предложение о перемирии с Израилем.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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