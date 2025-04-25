100 дней президентства Трампа: вышло интервью

По случаю 100 дней президентства Дональда Трампа в журнале Time вышло его интервью, сообщает Zakon.kz.

Основные тезисы из обширного интервью от 25 апреля.

Про Украину и НАТО.

"Я не думаю, что они когда-нибудь смогут вступить в НАТО. Если бы этот вопрос не поднимался, было бы гораздо больше шансов, что конфликт не начался бы". Дональд Трамп

О переговорах между Москвой и Вашингтоном.

"У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к заключению соглашения". Дональд Трамп

Крым останется с Россией.

"И Зеленский это понимает, и все понимают, он уже давно у России". Дональд Трамп

Конфликт в Украине не будет продолжаться долгое время. И последнее – в случае урегулирования украинского конфликта США смогут вести бизнес и с Украиной, и с Россией.

Тем временем в США пошли разговоры о третьем президентском сроке Трампа, либо громком политическом дебюте кого-то из его сыновей.