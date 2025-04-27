В духовном завещании Папы Римского увидели зашифрованное послание

В духовном завещании Папы Римского Франциска увидели послание об истинном месте его церкви "на задворках общества", сообщает Zakon.kz.

По информации The Economist, послание понтифика "состояло в том, что истинное место его церкви – на обочине общества".

Издание также указывает, что именно поэтому Папа Римский распорядился похоронить свое тело как можно дальше от Ватикана – в базилике Санта-Мария-Маджоре.

Кроме того, незадолго до смерти Франциск потратил "почти все оставшиеся у него деньги" на закрытие ипотеки на макаронную фабрику. Предприятие работает при тюрьме для несовершеннолетних в Риме.

Папа Римский скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет в своей резиденции Каса Санта-Марта в Ватикане. В феврале его госпитализировали с двусторонней пневмонией, также он перенес бронхоспазм. В марте понтифику стало лучше, но в результате болезни он лишился возможности говорить.

Похороны Папы Римского, которые состоялись 26 апреля 2025 года, посетили более 200 тысяч человек. В их числе были десятки политических лидеров различных стран. Также стало известно, что во время церемонии дважды состоялись короткие переговоры президентов США и Украины.