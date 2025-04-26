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Мир

Похороны Папы Франциска проходят 26 апреля в Риме

похороны, Рим, Папа Римский, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 11:47 Фото: Х/VaticanNews
В Риме 26 апреля 2025 года проходят похороны Папы Франциска. Из собора Святого Петра траурная процессия направится по улицам города к церкви Санта-Мария-Маджоре. На церемонии будут присутствовать лидеры многих стран мира, в том числе президент США Дональд Трамп, сообщает Zakon.kz.

По информации службы печати Святого престола, 25 апреля у алтаря Исповедания в базилике Святого Петра состоялся обряд закрытия гроба отца Франциска, 266-го Папы Римского. Его проводил кардинал Кевин Джозеф Фаррелл.

Церемониймейстер Папских богослужений архиепископ Диего Равелли огласил rogito – краткое изложение понтификата Хорхе Марио Бергольо. По завершении церемонии этот официальный документ был положен в гроб.

"В течение всей ночи накануне похорон каноники капитула базилики Святого Петра несли молитвенное бдение у гроба, вплоть до начала подготовки к заупокойной Святой Мессе. С 11 часов среды 23 апреля и до 19 часов пятницы 25 апреля базилику посетили около 250 тысяч паломников, чтобы проститься с Папой Франциском", – сообщают в службе печати Святого престола.

Также известно, что 26 апреля, сразу после заупокойной Мессы в Ватикане, на ступенях римской базилики соберутся около сорока человек: неимущие, бездомные, мигранты, обездоленные, заключенные. Они преподнесут свой последний дар – белую розу Папе Франциску, который будет похоронен в стенах древней базилики.

23 апреля 2025 года тело Папы Римского Франциска выставили для прощания в соборе Святого Петра, где оно оставалось в течение трех дней до его похорон.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Причиной смерти в Ватикане назвали инсульт и необратимую сердечную недостаточность. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика.

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Андрей Дюсупов
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