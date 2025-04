Похороны Папы Франциска проходят 26 апреля в Риме

По информации службы печати Святого престола, 25 апреля у алтаря Исповедания в базилике Святого Петра состоялся обряд закрытия гроба отца Франциска, 266-го Папы Римского. Его проводил кардинал Кевин Джозеф Фаррелл.

The Pope's coffin has been sealed.



It was a private ceremony, attended by Vatican officials and some of the Pope's family members.



Now that the ceremony is over, the Chapter of St Peter will hold a prayer vigil by the coffin all night, until the Pope's funeral begins tomorrow…