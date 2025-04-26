Похороны Папы Франциска проходят 26 апреля в Риме

В Риме 26 апреля 2025 года проходят похороны Папы Франциска. Из собора Святого Петра траурная процессия направится по улицам города к церкви Санта-Мария-Маджоре. На церемонии будут присутствовать лидеры многих стран мира, в том числе президент США Дональд Трамп, сообщает Zakon.kz.

По информации службы печати Святого престола, 25 апреля у алтаря Исповедания в базилике Святого Петра состоялся обряд закрытия гроба отца Франциска, 266-го Папы Римского. Его проводил кардинал Кевин Джозеф Фаррелл.

The Pope's coffin has been sealed.



It was a private ceremony, attended by Vatican officials and some of the Pope's family members.



Now that the ceremony is over, the Chapter of St Peter will hold a prayer vigil by the coffin all night, until the Pope's funeral begins tomorrow… pic.twitter.com/KHZouef47f — Vatican News (@VaticanNews) April 25, 2025

Церемониймейстер Папских богослужений архиепископ Диего Равелли огласил rogito – краткое изложение понтификата Хорхе Марио Бергольо. По завершении церемонии этот официальный документ был положен в гроб.

"В течение всей ночи накануне похорон каноники капитула базилики Святого Петра несли молитвенное бдение у гроба, вплоть до начала подготовки к заупокойной Святой Мессе. С 11 часов среды 23 апреля и до 19 часов пятницы 25 апреля базилику посетили около 250 тысяч паломников, чтобы проститься с Папой Франциском", – сообщают в службе печати Святого престола.

Также известно, что 26 апреля, сразу после заупокойной Мессы в Ватикане, на ступенях римской базилики соберутся около сорока человек: неимущие, бездомные, мигранты, обездоленные, заключенные. Они преподнесут свой последний дар – белую розу Папе Франциску, который будет похоронен в стенах древней базилики.

"If there’s still a corner your blessings haven’t reached, your Angelus blessings, your Audiences, your Apostolic Letters and Exhortations, your Speeches and Messages, your Encyclicals, your Homilies, your Journeys, your Daily Meditations, and your prayers… To that corner,… pic.twitter.com/Vkq9tQuhHt — Vatican News (@VaticanNews) April 26, 2025

23 апреля 2025 года тело Папы Римского Франциска выставили для прощания в соборе Святого Петра, где оно оставалось в течение трех дней до его похорон.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Причиной смерти в Ватикане назвали инсульт и необратимую сердечную недостаточность. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика.