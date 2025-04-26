Казахстанские сейсмологи сообщили о землетрясении

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) 26 апреля сообщил о регистрации землетрясения на территории Афганистана, передает Zakon.kz.

По данным центра, сейсмическое событие произошло 26 апреля 2025 года в 15:36 по времени Астаны. Эпицентр находился на территории Афганистана, в 947 километрах на юго-запад от Алматы.

Координаты эпицентра: 36,330 северной широты и 70,417 восточной долготы.

Ранее два ощутимых землетрясения произошли в Кыргызстане, одно – недалеко от границы Казахстана.

