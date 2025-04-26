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События

Казахстанские сейсмологи сообщили о землетрясении

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 19:40 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) 26 апреля сообщил о регистрации землетрясения на территории Афганистана, передает Zakon.kz.

По данным центра, сейсмическое событие произошло 26 апреля 2025 года в 15:36 по времени Астаны. Эпицентр находился на территории Афганистана, в 947 километрах на юго-запад от Алматы.

Координаты эпицентра: 36,330 северной широты и 70,417 восточной долготы.

Ранее два ощутимых землетрясения произошли в Кыргызстане, одно – недалеко от границы Казахстана. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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