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Мир

В США продолжают расти рабочие места

офис, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 01:48 Фото: pixabay
В апреле 2025 года экономика США создала 177 тыс. рабочих мест, что превзошло ожидания аналитиков, но оказалось чуть ниже мартовского прироста в 185 тысяч, сообщает Zakon.kz.

Уровень безработицы остался на исторически низком уровне — 4,2%, пишет CNN.

Отчет превзошел ожидания и стал очередным подтверждением устойчивости американского рынка труда. Основной рост пришелся на сферу здравоохранения и образования — здесь было создано 70 тыс. рабочих мест, из них 51 тыс. — в медицине. Также занятость увеличилась в логистике (+29 тыс.) и в сфере досуга и гостеприимства (+24 тыс.).

В то же время сокращения зафиксированы в федеральных ведомствах (–9000), розничной торговле (–1800) и промышленности (–1000). Администрация Трампа продолжает оптимизировать госаппарат, упраздняя или сокращая ряд федеральных агентств. Несмотря на это, общее число рабочих мест в государственном секторе выросло за счет местных властей.

Министр труда Лори Чавес-Деремер назвала отчет "позитивным", несмотря на опасения по поводу возможной рецессии.

Позитивный отчет поддержал фондовый рынок — индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq выросли более чем на 1%.

Президент Дональд Трамп на фоне данных вновь призвал ФРС снизить ключевую ставку, сославшись на "отсутствие инфляции". Однако по официальным данным, инфляция в марте составила 2,3% в годовом выражении — выше целевого уровня в 2%.

По словам экономистов, данные за апрель пока позволяют отложить разговоры о рецессии. Однако в условиях торговой политики и сохраняющейся инфляции ФРС предстоит решать непростую задачу — удерживать баланс между ростом экономики и контролем цен.

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2 мая 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении федерального финансирования Национального общественного радио (NPR) и Службы общественного вещания (PBS), заявив, что эти СМИ "не освещают события справедливо, точно и беспристрастно".

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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