В США продолжают расти рабочие места
Уровень безработицы остался на исторически низком уровне — 4,2%, пишет CNN.
Отчет превзошел ожидания и стал очередным подтверждением устойчивости американского рынка труда. Основной рост пришелся на сферу здравоохранения и образования — здесь было создано 70 тыс. рабочих мест, из них 51 тыс. — в медицине. Также занятость увеличилась в логистике (+29 тыс.) и в сфере досуга и гостеприимства (+24 тыс.).
В то же время сокращения зафиксированы в федеральных ведомствах (–9000), розничной торговле (–1800) и промышленности (–1000). Администрация Трампа продолжает оптимизировать госаппарат, упраздняя или сокращая ряд федеральных агентств. Несмотря на это, общее число рабочих мест в государственном секторе выросло за счет местных властей.
Министр труда Лори Чавес-Деремер назвала отчет "позитивным", несмотря на опасения по поводу возможной рецессии.
Позитивный отчет поддержал фондовый рынок — индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq выросли более чем на 1%.
Президент Дональд Трамп на фоне данных вновь призвал ФРС снизить ключевую ставку, сославшись на "отсутствие инфляции". Однако по официальным данным, инфляция в марте составила 2,3% в годовом выражении — выше целевого уровня в 2%.
По словам экономистов, данные за апрель пока позволяют отложить разговоры о рецессии. Однако в условиях торговой политики и сохраняющейся инфляции ФРС предстоит решать непростую задачу — удерживать баланс между ростом экономики и контролем цен.
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