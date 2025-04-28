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Мир

Президент России объявил перемирие в честь 80-летия Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент РФ Владимир Путин, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 16:21 Фото: akorda.kz
Как рассказали в Кремле 28 апреля 2025 года, в честь празднования Дня Победы Россия на несколько дней объявляет перемирие, сообщает Zakon.kz.
"По решению президента Российской Федерации, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В.Путина из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", – сказано в сообщении Кремля.

Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.

"В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ. Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами", – резюмировали в Кремле.

26 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой США Дональдом Трампом на похоронах Папы Римского в Ватинкане. После переговоров Трамп опубликовал заявление в соцсети Truth Social, указав, что президент России не имел никаких причин для нанесения ракетных ударов по Украине в последние несколько дней, когда ведутся переговоры о возможном прекращении российско-украинского конфликта.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на Пасху в одностороннем порядке. Зеленский ответил на это предложение.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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