Президент России объявил перемирие в честь 80-летия Победы

Как рассказали в Кремле 28 апреля 2025 года, в честь празднования Дня Победы Россия на несколько дней объявляет перемирие, сообщает Zakon.kz.

"По решению президента Российской Федерации, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В.Путина из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", – сказано в сообщении Кремля.

Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.

"В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ. Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами", – резюмировали в Кремле.

26 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой США Дональдом Трампом на похоронах Папы Римского в Ватинкане. После переговоров Трамп опубликовал заявление в соцсети Truth Social, указав, что президент России не имел никаких причин для нанесения ракетных ударов по Украине в последние несколько дней, когда ведутся переговоры о возможном прекращении российско-украинского конфликта.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на Пасху в одностороннем порядке. Зеленский ответил на это предложение.