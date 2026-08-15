Землетрясение разрушило здания в Индонезии
Как передает местный информационный портал Jakarta Globe, в провинции Восточная Нуса-Тенгара повреждены жилые дома, школы, медучреждения и другие объекты.
7.7 Earthquake Second largest this year Struck Indonesia region today pic.twitter.com/fNRSKPAodu— ѕαи∂уx̷ (@ThengaChutneyy) August 15, 2026
Очевидцы делятся в соцсетях реальными кадрами с места событий.
A Mosque in Ronting completely collapsed after being struck by the Mw7.7 Flores Earthquake. Ronting is a coastal village located in Satar Kampas Village, North Lamba Leda District, East Manggarai Regency, East Nusa Tenggara (NTT). pic.twitter.com/kvHftbvRH4— Daryono Perwira Sakti (@daryono_eq_talk) August 15, 2026
Повреждены здания школ, правительственных и медицинских учреждений. Информация о возможных жертвах пока не поступала.
7.7 Magnitude Earthquake Strikes #Indonesia, #Tsunami Warning Issued. The epicentre of the shallow quake was located off the north coast of the island, about 68 kilometres (42 miles) northwest of Ende, USGS said. pic.twitter.com/gTVHwKITFL— Smriti Sharmaa (@SmritiSharma_) August 15, 2026
Днем 14 августа 2026 года жители Кыргызстана и Таджикистана столкнулись с отключением электроснабжения в своих странах.