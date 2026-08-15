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Мир

Землетрясение разрушило здания в Индонезии

Землетрясение в Индонезии, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 06:55 Фото: Х/Will466513
Утром 15 августа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,7, сообщает Zakon.kz.

Как передает местный информационный портал Jakarta Globe, в провинции Восточная Нуса-Тенгара повреждены жилые дома, школы, медучреждения и другие объекты.

Очевидцы делятся в соцсетях реальными кадрами с места событий.

Повреждены здания школ, правительственных и медицинских учреждений. Информация о возможных жертвах пока не поступала.

Днем 14 августа 2026 года жители Кыргызстана и Таджикистана столкнулись с отключением электроснабжения в своих странах.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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