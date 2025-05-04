В Румынии выбирают президента: второй раз за полгода

В Румынии проходят выборы президента. Это уже вторая попытка избрать лидера страны за последние шесть месяцев, сообщает Zakon.kz.

Почти 19 тысяч избирательных участков открылись во всех населенных пунктах Румынии. Для граждан, проживающих за рубежом, голосование началось еще 2 мая и продлится до 5 числа включительно.

В ЦИК Румынии пояснили, что граждане выбирают главу государства раз в пять лет. Порога явки нет, голосование признают состоявшимся при любом количестве участников.

На пост президента претендуют 11 кандидатов:

лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион;

независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан;

кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску;

лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони;

независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта;

глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш;

член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру;

глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану;

бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою;

экс-министр образования Даниел Фунериу;

лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.

Согласно законодательству Румынии, победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же их окажется меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур, где победившим станет набравший простое большинство.

В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, но уже 6 декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.

В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.