В Румынии выбирают президента: второй раз за полгода
Почти 19 тысяч избирательных участков открылись во всех населенных пунктах Румынии. Для граждан, проживающих за рубежом, голосование началось еще 2 мая и продлится до 5 числа включительно.
В ЦИК Румынии пояснили, что граждане выбирают главу государства раз в пять лет. Порога явки нет, голосование признают состоявшимся при любом количестве участников.
На пост президента претендуют 11 кандидатов:
- лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион;
- независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан;
- кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску;
- лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони;
- независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта;
- глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш;
- член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру;
- глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану;
- бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою;
- экс-министр образования Даниел Фунериу;
- лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.
Согласно законодательству Румынии, победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же их окажется меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур, где победившим станет набравший простое большинство.
В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, но уже 6 декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.
В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.