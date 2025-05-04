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Мир

Обувные бренды умоляют Трампа освободить их от пошлин

Бренды обуви обратились к Трампу с просьбой отменить пошлины на обувь, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 03:35 Фото: pixabay
Более 70 обувных брендов из США, в том числе Adidas, Puma, Nike, Vance и Crocs, призвали Дональда Трампа освободить отрасль от действия пошлин, сообщает Zakon.kz.

Так многие американские бренды имеют в Азии свои производственные площадки. Например, обувь Nike в основном производится в Китае, Вьетнаме и Индонезии. В 2023 году Вьетнам произвел примерно 51% а Китай – 24%.

Большая часть спортивной обуви New Balance и Vans также производится в этих странах. Производственные мощности Китая активно использует и Puma. В целом 70% обуви, продаваемой в США, производится в Китае.

Поэтому в письме от 29 апреля Ассоциация дистрибьюторов и розничных продавцов обуви Америки заявила, что сотни предприятий сталкиваются с перспективой закрытия, при этом на карту поставлены десятки тысяч рабочих мест. Поскольку новые пошлины налагаются поверх существующих, американским обувным компаниям теперь придется платить их в размере от 150% до почти 220%.

"Многие компании, производящие доступную обувь для трудолюбивых семей с низким и средним доходом, не могут выдержать столь высоких тарифных ставок, а также переложить эти издержки. Без немедленного освобождения от взаимных пошлин они просто будут вынуждены закрыться", – говорится в документе.

1 мая бывшая вице-президент США и оппонентка Дональда Трампа на прошедших президентских выборах Камала Харрис раскритиковала действующего президента Америки. Она заявила, что тарифная политика Трампа является "величайшим рукотворным экономическим кризисом в современной истории американского президентства".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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