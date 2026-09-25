Невеста изменила жениху на их свадьбе с тамадой и затеяла массовую драку

Невеста в Испании изменила жениху с одним из организаторов свадьбы прямо на торжественном мероприятии и спровоцировала массовую драку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на ABC , это произошло в городе Оренсе.

Торжество шло в особняке-гостинице недалеко от португальской границы.

По словам свидетелей, во время приема невеста якобы потребовала 40 000 евро (около 20 млн 96 тыс. 800 тенге) из денег, подаренных гостями.

Жених решил не отдавать деньги, и члены двух семей вступили в драку. Во время драки невеста разбила несколько тарелок, а также вступила в интимную связь в уборной с тамадой.

Она якобы сказала своим друзьям, что ничего не чувствует к новому мужу и что ее адвокат уже занимается вопросами развода. Потасовку остановила Гражданская гвардия Испании.

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