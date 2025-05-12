В Алматы ощутили землетрясение
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Днем 12 мая 2025 года в Алматы снова ощутили землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Согласно сайту Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки произошли примерно в 11:40 в Кыргызстане. Магнитуда землетрясения – 5,0.
Алматинцы поделились, что ощутили подземные толчки:
- ЖК "АкКент" 7 этаж, легкие, плавные, но долгие покачивания
- Покачивало секунд 10. Затошнило. В офисе по Саина Жубанова, 7 этаж.
- 9 қабат, Бостандық ауданы
- На 11 этаже покачало хорошо
- Легкие, почти не ощутимые колебания
Это второе за день зарегистрированное в Кыргызстане землетрясение. Первое произошло в 06:33 по времени Астаны. Его магнитуда составила 4,8.
Вечером 10 мая жители Алматы тоже ощутили подземные толчки.
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