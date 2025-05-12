В Алматы ощутили землетрясение

Днем 12 мая 2025 года в Алматы снова ощутили землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Согласно сайту Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки произошли примерно в 11:40 в Кыргызстане. Магнитуда землетрясения – 5,0.

Алматинцы поделились, что ощутили подземные толчки:

ЖК "АкКент" 7 этаж, легкие, плавные, но долгие покачивания

Покачивало секунд 10. Затошнило. В офисе по Саина Жубанова, 7 этаж.

9 қабат, Бостандық ауданы

На 11 этаже покачало хорошо

Легкие, почти не ощутимые колебания

Это второе за день зарегистрированное в Кыргызстане землетрясение. Первое произошло в 06:33 по времени Астаны. Его магнитуда составила 4,8.

Вечером 10 мая жители Алматы тоже ощутили подземные толчки.