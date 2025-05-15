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Мир

Дональд Трамп пообещал сделать Газу "зоной свободы"

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 02:40 Фото: flickr/White House
15 мая президент США Дональд Трамп подтвердил свое желание захватить сектор Газа. На круглом столе в Катаре он заявил, что США "превратят его в зону свободы", так как на палестинской территории больше нечего спасать, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, еще в феврале 2025 года Трамп впервые представил свою идею Газы. Тогда он сообщил, что США перестроят ее и заставят палестинцев уехать в другие места. План вызвал глобальное осуждение: палестинцы, арабские страны и ООН заявили, что это будет равносильно этнической чистке. Большая часть населения Газы, насчитывающего 2,3 млн человек, состоит из внутренних переселенцев.

Трамп сказал, что видел "аэроснимки, на которых практически нет целых зданий". По его словам, люди живут под обломками, а это неприемлемо.

"Я хочу, чтобы Газа стала зоной свободы. Я был бы горд, если бы она была у Соединенных Штатов. Мы бы сделали из нее зону свободы. Пусть что-то хорошее произойдет", – сказал Трамп.

Палестинцы яростно отвергают любой план, предполагающий их уход из Газы. Многие говорят, что предпочли бы жить в руинах своих домов.

По мнению зарубежных изданий, прямое вмешательство США в Газу может втянуть Вашингтон глубже в израильско-палестинский конфликт и потенциально станет крупнейшим вмешательством Штатов на Ближнем Востоке с момента вторжения в Ирак в 2003 году.

Ранее в США запустили программу "самовысылки" мигрантов с бесплатными билетами.

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Аксинья Титова
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