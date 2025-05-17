Тысячи аргентинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за стихийного бедствия

В Аргентине более двух тысяч жителей сельских районов, расположенных к северу от Буэнос-Айреса, получили предписание об эвакуации в связи с масштабными наводнениями, вызванными продолжительными ливнями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Washington Post, стихийное бедствие привело к затоплению автотрасс, сельскохозяйственных земель и целых жилых кварталов. Из-за шторма автобус с 44 пассажирами оказался заблокирован на одной из автомагистралей, связывающих столицу с внутренними регионами страны, более чем на 10 часов.

Отмечается, что за последние трое суток выпало от 300 до 400 мм осадков, что значительно превышает среднемесячную норму, составляющую около 40 мм. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, включая сильные ветры, власти настоятельно рекомендуют населению, особенно 275 тыс. жителей города Сарате, расположенного вблизи реки Парана, оставаться в своих домах.

#Inundaciones Areco, actualizo la info, llegó el ejercito hace un rato para ayudar, 400mm de lluvia y más de 3000 evacuados. 4 barrios inundados, también el Hospital y parte de la zona céntrica, todavía quedan familias con el agua hasta el techo que esperan ayuda pic.twitter.com/NIzs9Pn7O2 — Dioni 🇦🇷🤝🇧🇩 (@DioniParrilli) May 17, 2025

Ранее сообщалось, что растет число жертв стихийного бедствия в США.