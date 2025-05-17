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Мир

Тысячи аргентинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за стихийного бедствия

тысячи аргентинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 00:41 Фото: социальная сеть X(бывшая Twitter)/@DioniParrilli
В Аргентине более двух тысяч жителей сельских районов, расположенных к северу от Буэнос-Айреса, получили предписание об эвакуации в связи с масштабными наводнениями, вызванными продолжительными ливнями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Washington Post, стихийное бедствие привело к затоплению автотрасс, сельскохозяйственных земель и целых жилых кварталов. Из-за шторма автобус с 44 пассажирами оказался заблокирован на одной из автомагистралей, связывающих столицу с внутренними регионами страны, более чем на 10 часов.

Отмечается, что за последние трое суток выпало от 300 до 400 мм осадков, что значительно превышает среднемесячную норму, составляющую около 40 мм. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, включая сильные ветры, власти настоятельно рекомендуют населению, особенно 275 тыс. жителей города Сарате, расположенного вблизи реки Парана, оставаться в своих домах.

Ранее сообщалось, что растет число жертв стихийного бедствия в США.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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