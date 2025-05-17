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Мир

Каспийское море сотрясло землетрясение

Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 02:59 Фото: primeminister.kz
В Каспийском море зафиксировано землетрясение. Очаг землетрясения залегал на глубине 70 км, сообщает Zakon.kz.

О сейсмическом событии сообщило Бюро по исследованию землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Толчки магнитудой 3.4 были зафиксированы в 21:18 по местному времени.

Ранее сообщалось, что директоров стройкомпаний арестовали из-за обрушения здания при землетрясении в Таиланде. В результате обрушения при землетрясении строящегося 30-этажного здания Управления генерального аудитора погибли 89 строителей, 72 из которых были опознаны. Поисковая операция завершилась 13 мая.

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Аксинья Титова
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