Каспийское море сотрясло землетрясение

В Каспийском море зафиксировано землетрясение. Очаг землетрясения залегал на глубине 70 км, сообщает Zakon.kz.

О сейсмическом событии сообщило Бюро по исследованию землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Толчки магнитудой 3.4 были зафиксированы в 21:18 по местному времени.

Ранее сообщалось, что директоров стройкомпаний арестовали из-за обрушения здания при землетрясении в Таиланде. В результате обрушения при землетрясении строящегося 30-этажного здания Управления генерального аудитора погибли 89 строителей, 72 из которых были опознаны. Поисковая операция завершилась 13 мая.