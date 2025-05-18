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Мир

Капибары, утки и рыба посинели в Бразилии после ДТП с грузовиком

гуси, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 16:55 Фото: Х/bibidificador
В Бразилии утки, гуси, капибары и рыба посинели после того, как грузовик врезался в столб и разлил краску в водоем, сообщает Zakon.kz.

По информации TV TEM, грузовик перевозил две тысячи литров красителя.

"Экологические бригады извлекли птиц из ручья после инцидента. Кроме того, Ассоциация прибрежных лесов ищет капибар, которые обычно остаются в этом районе и которые также пострадали из-за этого вещества", – говорится в сообщении.

В воде провели тесты, которые доказали, что она не была загрязнена.

Ранее бразильские врачи сообщили об уникальной операция по разделению годовалых сиамских близнецов. Девочки Кираз и Аруна, родившиеся в ноябре 2023 года, были сращены в области груди, живота и таза. У них была одна общая нога на двоих и ряд жизненно важных органов, что делало предстоящую операцию чрезвычайно сложной.

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Андрей Дюсупов
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