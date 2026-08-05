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Мир

Капибары сорвали рабочий день в парламенте Бразилии

Капибары сорвали рабочий день в парламенте Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 00:20 Фото: magnific.com
В Бразилии заседание регионального парламента ненадолго оказалось под угрозой срыва из-за неожиданного визита капибар, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, несколько животных свободно зашли в здание Законодательной ассамблеи штата Мату-Гросу в городе Куяба и спокойно прогулялись по холлу, пока сотрудники пытались вывести их на улицу.

По словам работников парламента, капибары появляются здесь регулярно, поскольку здание расположено рядом с парком, где обитают дикие животные.

Необычные гости не причинили никакого ущерба и вскоре покинули территорию. Видео с их прогулкой быстро разошлось в сети.

Капибары – крупнейшие в мире грызуны. Эти полуводные животные родом из Южной Америки известны своим спокойным нравом и давно стали любимцами пользователей соцсетей.

Ранее сообщалось, как оформить реальный паспорт питомцу в Казахстане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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