Разговор Трампа и Путина: комментарии американского президента
Фото: flickr/White House
Россия и Украина "немедленно" начнут переговоры. Об этом 19 мая заявил президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным в своей соцсети Truth Social.
- По словам Трампа, беседа прошла очень хорошо, тон и дух разговора были отличными.
- Заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о полном окончании войны.
- Трамп подчеркнул, что Россия заинтересована в масштабной торговле с США после завершения конфликта, назвав экономический потенциал РФ "безграничным". Он также отметил, что Украина сможет восстановить страну и извлечь выгоду через торговые отношения.
- Американский президент уже проинформировал об итогах разговора Владимира Зеленского, Урсулу фон дер Ляйен, Эммануэля Макрона, Джорджу Мелони, Фридриха Мерца и Александра Стубба. По словам Трампа, Ватикан выразил готовность принять переговоры у себя. "Пусть процесс начнется!"– заявил он.
Ранее сообщалось, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор.
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