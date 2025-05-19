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Мир

Разговор Трампа и Путина: комментарии американского президента

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 22:53 Фото: flickr/White House
Россия и Украина "немедленно" начнут переговоры. Об этом 19 мая заявил президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным в своей соцсети Truth Social.
  • По словам Трампа, беседа прошла очень хорошо, тон и дух разговора были отличными.
  • Заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о полном окончании войны.
  •  Трамп подчеркнул, что Россия заинтересована в масштабной торговле с США после завершения конфликта, назвав экономический потенциал РФ "безграничным". Он также отметил, что Украина сможет восстановить страну и извлечь выгоду через торговые отношения.
  • Американский президент уже проинформировал об итогах разговора Владимира Зеленского, Урсулу фон дер Ляйен, Эммануэля Макрона, Джорджу Мелони, Фридриха Мерца и Александра Стубба. По словам Трампа, Ватикан выразил готовность принять переговоры у себя. "Пусть процесс начнется!"– заявил он.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 19 мая провели телефонный разговор. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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