Британцев призвали реже мыться

Жителей Великобритании призывают экономить воду, принимая душ непродолжительное время, из-за опасений ограничений на ее использование после засухи в стране, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Daily Mail, на 16 мая в Британии выпало 80.6 мм осадков – почти на 20 мм меньше рекордно низкого уровня за весь сезон в 100.7 мм, установленного в 1852 году.

"Это самая сухая весна за последние сто лет, что вызвало предупреждения о засухе в Англии этим летом в отсутствии устойчивых осадков", – говорится в материале.

По данным издания, Агентство по охране окружающей среды заявило, что этим летом в Англии существует "средний" риск засухи без существенных ливней. В некоторых частях страны еще в 2022 и 2023 годах были введены запреты на использование шлангов для поливов из-за жаркой погоды.

Руководители водоснабжения на юго-востоке Британии призывают домохозяйства, которые сталкиваются с резким ростом счетов за воду, задуматься об экономии в условиях нынешнего засушливого периода.

Ранее сообщалось, что предприниматели массово закрывают бизнесы в Великобритании.