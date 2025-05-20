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Мир

Штраф в 113 миллионов тенге грозит туристу за брошенный камень в Испании

турист в Испании, штраф, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 19:30 Фото: pixabay
Молодой человек, прогуливаясь по горной тропе Карес, что находится в национальном парке Пикос-де-Эуропа, нашел большой камень и скинул его с ущелья, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Metro, после того как булыжник упал на дно ущелья, раздался громкий треск – все это попало на видео.

"Гражданская гвардия заинтересовалась инцидентом. Нарушение экологии в национальном парке классифицируется как очень серьезное преступление. Брошенный в ущелье камень обойдется туристу в сумму от 5 до 168 тыс. фунтов стерлингов (около 113 млн тенге)", – сообщил представитель полиции.

Ранее сообщалось, что казахстанка погибла в аэропорту Египта из-за рухнувшего рекламного щита: еще две туристки пострадали.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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