Штраф в 113 миллионов тенге грозит туристу за брошенный камень в Испании

Молодой человек, прогуливаясь по горной тропе Карес, что находится в национальном парке Пикос-де-Эуропа, нашел большой камень и скинул его с ущелья, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Metro, после того как булыжник упал на дно ущелья, раздался громкий треск – все это попало на видео.

"Гражданская гвардия заинтересовалась инцидентом. Нарушение экологии в национальном парке классифицируется как очень серьезное преступление. Брошенный в ущелье камень обойдется туристу в сумму от 5 до 168 тыс. фунтов стерлингов (около 113 млн тенге)", – сообщил представитель полиции.

Ранее сообщалось, что казахстанка погибла в аэропорту Египта из-за рухнувшего рекламного щита: еще две туристки пострадали.