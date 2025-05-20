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Мир

Миллион долларов из-за лука в гамбургере: в США мужчина решил судиться с сетью ресторанов

гамбургер, США, Техас, судебный иск, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 21:46 Фото: pixabay
Житель штата Техас Демери Арделл Уилсон потребовал моральный ущерб от ресторана сети Whataburger, сотрудники которого добавили в его гамбургер лук, хотя он просил этого не делать, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала WCAU, американец посетил одно из заведений сети в округе Харрис, где заказал блюдо и попросил убрать из него лук, который якобы вызывал у него приступ аллергии.

"Этого, по его словам, не сделали, из-за чего у него случился приступ аллергии и ему пришлось обратиться к врачу. Мужчина расценил поведение сотрудников Whataburger как халатность", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайте сети ресторанов есть страница со списком продуктов, которые могут вызвать аллергию, и лука среди них нет. Также известно, что ранее Уилсон уже пытался судиться с сетью ресторанов Sonic Drive-In, однако его иск был отклонен через месяц после подачи.

Ранее стало известно, что британская семья стала богаче на 100 тыс. долларов (более 51 млн тенге) после похода в ресторан. Как оказалось, их публично обвинили в том, что они ушли, не оплатив счет.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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