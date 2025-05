Личного врача Байдена раскритиковали из-за диагноза экс-президента США

Узнав, что у Джо Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты, конгрессмен-республиканец от Техаса Ронни Джексон подверг суровой критике его личного врача Кевина О’Коннора, который наблюдал Байдена на протяжении всего его президентства. Выяснилось, что Трамп уволил его почти сразу после избрания.

Sad and unfortunate and I wish the former President the best in his treatment of this cancer. Care at the White House should be second to none. Unbelievable this was missed, but the truth is, his physician was more concerned about assisting with the political cover up than…