Личного врача Байдена раскритиковали из-за диагноза экс-президента США

Личного врача Джо Байдена Кевина О’Коннора подвергли суровой критике после диагностирования у экс-президента США онкологического заболевания, сообщает Zakon.kz.

Узнав, что у Джо Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты, конгрессмен-республиканец от Техаса Ронни Джексон подверг суровой критике его личного врача Кевина О’Коннора, который наблюдал Байдена на протяжении всего его президентства. Выяснилось, что Трамп уволил его почти сразу после избрания.

"Печальные новости. Желаю бывшему президенту успеха в лечении рака. По идее, в Белом доме за здоровьем людей должны следить, как нигде. Просто поверить не могу, что рак упустили! Впрочем, его врач был больше озабочен сокрытием состояния президента из политических соображений, чем оказанием действительно первоклассной медицинской помощи", – написал Ронни Джексон.

Sad and unfortunate and I wish the former President the best in his treatment of this cancer. Care at the White House should be second to none. Unbelievable this was missed, but the truth is, his physician was more concerned about assisting with the political cover up than… — Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) May 18, 2025

Казалось бы, ну кто такой этот Ронни Джексон, чтобы судить? Но дело в том, что он тоже был личным врачом президентов США с 2013 по 2018 год, когда наблюдал Барака Обаму и Дональда Трампа на его первом сроке.

"Так что он знает, о чем говорит", – сошлись во мнении комментаторы под его постом.

Тем более что в июле 2024 года Джо Байден сообщил, что прошел плановую диспансеризацию и все у него прекрасно, нужно лишь побольше спать.

Сам Джо Байден все же сделал заявление после известия о выявленном у него раке.