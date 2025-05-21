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Мир

Личного врача Байдена раскритиковали из-за диагноза экс-президента США

Врача Джо Байдена подвергли критике из-за онкологии самого Байдена, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 08:18 Фото: pixabay
Личного врача Джо Байдена Кевина О’Коннора подвергли суровой критике после диагностирования у экс-президента США онкологического заболевания, сообщает Zakon.kz.

Узнав, что у Джо Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты, конгрессмен-республиканец от Техаса Ронни Джексон подверг суровой критике его личного врача Кевина О’Коннора, который наблюдал Байдена на протяжении всего его президентства. Выяснилось, что Трамп уволил его почти сразу после избрания.

"Печальные новости. Желаю бывшему президенту успеха в лечении рака. По идее, в Белом доме за здоровьем людей должны следить, как нигде. Просто поверить не могу, что рак упустили! Впрочем, его врач был больше озабочен сокрытием состояния президента из политических соображений, чем оказанием действительно первоклассной медицинской помощи", – написал Ронни Джексон.

Казалось бы, ну кто такой этот Ронни Джексон, чтобы судить? Но дело в том, что он тоже был личным врачом президентов США с 2013 по 2018 год, когда наблюдал Барака Обаму и Дональда Трампа на его первом сроке.

"Так что он знает, о чем говорит", – сошлись во мнении комментаторы под его постом.

Тем более что в июле 2024 года Джо Байден сообщил, что прошел плановую диспансеризацию и все у него прекрасно, нужно лишь побольше спать.

Сам Джо Байден все же сделал заявление после известия о выявленном у него раке.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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