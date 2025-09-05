Борющегося с раком экс-президента США Байдена заметили с большим шрамом на голове

Папарацци запечатлели на улице бывшего президента США Джо Байдена со шрамом на голове, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox New, 82-летний политик недавно перенес операцию по лечению рака кожи по методу Мооса. Какой именно тип рака у него был, пока неизвестно.

На появившемся видео Байден с раной на голове выходил из церкви в Рехобот-Бич. СМИ подметили его "хрупкий вид". Ранее Байдена с огромной повязкой на голове видели в конце августа на похоронах бывшего губернатора Делавэра и члена Палаты представителей США Майка Касла в церкви Святого Иосифа в Брендивайне в Гринвилле.

Операция по методу Мооса – это операция, в ходе которой удаляются тонкие слои раковой ткани и исследуются до тех пор, пока не будет уверенности, что не осталось никаких аномальных клеток.

В 2023 году бывшая первая леди Джилл Байден перенесла ту же процедуру по удалению нескольких новообразований, в том числе одного над правым глазом.

В мае 2025-го стало известно, что у Джо Байдена диагностирован рак предстательной железы 4 стадии с метастазами в кости.

"Рак касается всех нас", – написал тогда бывший президент Байден в социальных сетях.

Врачи классифицировали его рак как крайне агрессивный. Экс-врач Белого дома и конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил тогда, что Джо Байдену, возможно, осталось жить от 12 до 18 месяцев.