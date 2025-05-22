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Мир

Кот занимался контрабандой наркотиков в Коста-Рике

Кошка, трава, природа, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 05:59 Фото: pexels
Охранники в Коста-Рике пресекли необычную поставку наркотиков в тюрьму, поймав кошку, которая ночью перепрыгивала через ограждение с марихуаной и крэком, прикрепленными к ее телу, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, в мае этого года черно-белая кошка, перевозившая более 230 граммов марихуаны и 67 граммов крэка в двух пакетах, была поймана в тюрьме кантона Покочи. Об этом говорится в заявлении министерства юстиции страны.

Министерство опубликовало видео, на котором охранник перелезает через ограждение по периметру, чтобы поймать кошку.

Позже животное положили на тюремный стол, чтобы охранники осторожно срезали упаковки с его крошечного тела и удалили наркотики из шерсти.

"Благодаря быстрым действиям охраны кошку удалось поймать, а пакеты изъять, что не позволило им попасть к заключенным", – сообщили в ведомстве.

Сотрудники тюрьмы передали кошку в Национальную службу охраны здоровья животных для оценки ее состояния.

А ранее мы сообщили о том, что американец Оливер Виджер бросил нелюбимую работу и отправился в путешествие по Тихому океану с котом.

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Аксинья Титова
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